Kinek mit intézett a pártelnöke…

Kinek mit intézett a pártelnöke…

Boros Bánk Levente
2025. 11. 08. 7:09
Boros Bánk Levente, Facebook: „OV megvédte Trumpnál az ország energiaellátását. MP a saját adatszivárgása miatt hisztizik. Kinek mit intézett a pártelnöke.”

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

