Klára, Ön félreértette: már csak alá kell írnia!

Dobrev Klára Facebook: „Kedves Péter Magyar! Örülök a kezdeményezésnek. Bármikor nyitott vagyok leülni és megtárgyalni az etikai kódex tartalmát.”
Így írnak ők – November 1., délelőtt
