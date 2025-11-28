Komjáthi elásta, ami az MSZP-ből még megmaradt

Nagy Attila Tibor, Facebook : „Komjáthi Imre szocialista pártelnök elment egy másik párt, a Tisza edelényi rendezvényére. Magyar Péter megadta neki a szót, méghozzá kétszer is. Az MSZP elnöke beszélt a munkásemberekről, a szegényekről, majd a végén azt is elmondta, hogy a párt vezetése megfontolja, hogy a pártja jelöltjei a rendszerváltás érdekében hol maradnak majd állva. Vagyis: az MSZP kész visszavonni több jelöltjét a Tisza javára, persze (gondolom én) némi viszonzást kérne cserébe. De mit tud bevinni a közösbe Komjáthi Imre a maga 0-1 százalékos pártjával? Mondjuk, néhány ismertebb jelöltje néhány százalékponttal megoszthatja Budapesten az ellenzéki szavazótábort… Komjáthi Imre bekerült a hírekbe. Szuper. Hogy a jelöltjei visszalépését kilátásba helyező (vagyis eleve meghátráló, kérlelő) edelényi hozzászólása miként emeli meg a Magyar Szocialista Párt népszerűségét, az nekem nem világos, de hátha másnak igen.”