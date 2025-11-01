Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Konzervatív forradalom

Konzervatív forradalom

Bencsik Gábor
2025. 11. 01. 14:48
Bencsik Gábor Demokrata: „A Nyugat népeinek azonban kezd elegük lenni ebből a szemfényvesztésből, és komoly támadást indítottak az újliberális hegemónia megdöntéséért. Azon az úton, amelyen a magyar kormány tizenhat éve elindult, immár nem csak az Egyesült Államok menetel, de nemzetállamok sora készül csatlakozni. Csehországban Babiš ANO-ja győzött, Németországban az AfD stabilan, Ausztriában a Szabadságpárt, Franciaországban a Nemzeti Tömörülés toronymagasan vezet, a spanyol Vox erős harmadik, a portugál Chega holtversenyben a második helyre jött föl, a britek most készülnek egyszerre kidobni a Munkáspártot és a konzervatívokat, hogy a Reformpártot segítsék győzelemre. A jövő évi választások tétje, hogy Magyarország alakító részese marad-e annak a folyamatnak, amelynek egyik első kezdeményezője volt.”


 

