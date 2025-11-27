Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Krimiket ír, női néven...”

Parászka Boróka
2025. 11. 27. 7:09
Parászka Boróka Facebook: „Tegnap Kostas barátom Athénból egy szűkebb, olasz bolgár francia és ír újságírók körében szervezett beszélgetésen megkérdezte, tudok-e olyan magyar politikusról mostanában, aki hasonló módon könyvírásra vállalkozott? Ha van ilyen, bemutatnám-e ezt a könyvet vagy ezeket a könyveket? Kicsit nehéz volt elmondanom neki, hogy a magát egykor  magyar baloldal vezetőjeként meghatározó ember, volt magyar miniszterelnök krimiket ír. Női néven. Nehéz lesz ezekkel a krimikkel beszállni az új európai vitairat-kultúráról szóló beszélgetésbe.”

