Parászka Boróka Facebook: „Tegnap Kostas barátom Athénból egy szűkebb, olasz bolgár francia és ír újságírók körében szervezett beszélgetésen megkérdezte, tudok-e olyan magyar politikusról mostanában, aki hasonló módon könyvírásra vállalkozott? Ha van ilyen, bemutatnám-e ezt a könyvet vagy ezeket a könyveket? Kicsit nehéz volt elmondanom neki, hogy a magát egykor magyar baloldal vezetőjeként meghatározó ember, volt magyar miniszterelnök krimiket ír. Női néven. Nehéz lesz ezekkel a krimikkel beszállni az új európai vitairat-kultúráról szóló beszélgetésbe.”