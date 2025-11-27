Kultúráról „kulturáltan”

Lengyel Tamás Facebook: „Premier előtt elküldeni valamit a qrva anyjába, hogy lehetőleg az a kevés ember se nézze meg, aki még megengedheti magának, hogy mozijegyet vásároljon, és saját maga szülje meg a véleményét, szerintem nem korrekt. Főként azért nem, mert a magyarokat iszonyú könnyű becsalogatni a magyar filmekre. Szerintem minden filmnek jár, - legyen az Rákay Filip bármely büdös sz@rsága, ha már lojalista alapon kikerülte a sort, vagy épp az a fos, amiben én szerepelek –, hogy legalább az első hétvégét megfussa a lehető legtöbb érdeklődővel, prekoncepció nélkül.”



