Lassan ideje bezárni a Tarjányi-féle jósdát

Tarjányi Péter Facebook: „A kilencvenes években volt egy egyszerű, kimondatlan szabály Európában… Ha baj van, a Nyugat összezár. Ha veszély van, a szövetség működik. És az USA — minden ellentmondása mellett — ennek a rendszernek a tartóoszlopa volt. Most látszik igazán: ennek a korszaknak vége. Amikor egy nagyhatalom ultimátumot ad egy olyan ország számára, amelyet három évig ő maga biztatott a harcra, akkor nem Ukrajna a téma. Hanem az, hogy Európa többé nem bízhat abban a szövetségi “reflexben”, amely sok évtizeden át megvédte...”