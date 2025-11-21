Fodor Gábor, Facebook: „Nem lehet tisztán látni, mi történt a Tisza adatszivárgási ügyében, de a tapasztalataim alapján azt gondolom: itt leginkább amatőrségről lehet szó. A Tisza Párt viszonylag fiatal, nem igazán tapasztalt politikai szereplő, és valószínűleg nem kellő gondossággal készítették el ezt az applikációt, és így alakult ki ez a hiba. Őszintén szólva, nem ezt tartom most a legfontosabb politikai ügynek. Kellemetlen baklövés egy kormányzásra készülő formációtól, de nem hiszem, hogy ma ez a leglényegesebb kérdés Magyarországon. Valójában semmit sem tudunk megbízhatóan arról, ami történt, mert bizonyítékok egyelőre nincsenek.”