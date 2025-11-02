Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Lesz kormányváltás, de talán nem jövőre”

„Lesz kormányváltás, de talán nem jövőre”

Ujhelyi István
2025. 11. 02. 15:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ujhelyi István Facebook: „A Fidesz pedig egy dolgot bizonyosan nem tudott az elmúlt időszakban: megváltozni. Alkalmazkodni úgy-ahogy sikerült a változó körülményekhez (ezt igazolja a rendre visszatérő győzelem), de a mindenkori gőgös revansvágytól, a piti kivagyiságból táplálkozó pénzéhségtől, a kisemberi frusztrációktól vezérelve azonban képtelenek voltak megálljt parancsolni saját gyarlóságuknak és felismerni: ez a hozzáállás, ez a gyűlöletpolitika és ez a felsőbbrendű uralkodói szemlélet zsákutcába vezet. Lehet, hogy nem most jön a fal, csak egy körrel később, de elkerülhetetlenül és annál nagyobbat csattan.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.