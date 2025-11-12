Lopakodó hatáskörbővítés

Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Az Európai Unióról szóló szerződésben rögzített uniós hatáskörök lopakodó kibővítése az írott jog megszegése, ezért önmagában sérti a jogállamiságot. Jó példa erre a tetszőleges okból alkalmazott 7-es cikk szerinti eljárás vagy az európai médiapiac uniformizálására törekvő uniós rendelet. A brüsszeli hatáskörbővítésnek az utóbbi időben a tagállamok belpolitikájába való beavatkozás is része lett, legyen szó a brüsszeli túlhatalommal szemben kritikus jelöltekre nehezedő nyomásgyakorlásról vagy az Európai Unió központjának érdekeit képviselő jelöltek anyagi és kommunikációs támogatásáról vagy éppen a tagállami ügyészségek eljárása előli megóvásukról.