Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Lopakodó hatáskörbővítés

Lopakodó hatáskörbővítés

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 11. 12. 6:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Az Európai Unióról szóló szerződésben rögzített uniós hatáskörök lopakodó kibővítése az írott jog megszegése, ezért önmagában sérti a jogállamiságot. Jó példa erre a tetszőleges okból alkalmazott 7-es cikk szerinti eljárás vagy az európai médiapiac uniformizálására törekvő uniós rendelet. A brüsszeli hatáskörbővítésnek az utóbbi időben a tagállamok belpolitikájába való beavatkozás is része lett, legyen szó a brüsszeli túlhatalommal szemben kritikus jelöltekre nehezedő nyomásgyakorlásról vagy az Európai Unió központjának érdekeit képviselő jelöltek anyagi és kommunikációs támogatásáról vagy éppen a tagállami ügyészségek eljárása előli megóvásukról.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.