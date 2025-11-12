Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„M. Tamás, a halovány képességű, de erőszakos kiborg”

Balassa Tamás
2025. 11. 12. 14:44
Balassa Tamás, Népszava: „Általában három kivetnivaló van a Fidesz-kormány támogatáspolitikájában (eltekintve az ezekből következő háromezertől): 1. ha Orbánék adnak, akkor elvárnak érte valamit, 2. ezért aztán előszeretettel adnak annak, aki hajlandó visszajuttatni ezt-azt (százalékot, szavazatot, utcai harcosságot), és szintén emiatt nem szívesen vagy sehogy nem adnak annak, aki nem hódol be földig (digitális polgárok, szevasztok!). Harmadrészt pedig úgy adnak, mintha a sajátjukból adnának. Minden forint mellé képesek odatámasztani egy halovány képességű, ám annál erőszakosabb kiborgot (ennek a faszobra M. Tamás kommunikációs igazgató), aki éjt-nappallá téve képes kampányolni asszonykórus-hallgatás és pörköltözés eszközével bármely napszakban néhány leeső voksért cserébe.”

