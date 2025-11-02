Magyar és az ideglelés, ki is durrant a méregzsák

Nagy Attila Tibor Index: „Orbánék sikerként könyvelhetik el, hogy a videó jelentős nézettséget produkált, pár nap alatt meghaladta a Facebookon a 400 ezres megtekintést. Az elsők között Magyar Péter segített terjeszteni az ellenfele videóját azáltal, hogy még képernyőfotót is készített az őt lejárató videóról. Magyarnak fontosabb volt, hogy mérgét és felháborodását nyilvánosan is kifejezze, semmint hogy tudomást se vegyen a videóról, és ezzel elaltassa a dolgot. Azáltal, hogy több posztban is reagált ellenfele felvételére, valójában életben tartotta az ügyet, hiszen a pártelnök bejegyzései rendre bekerültek a hírekbe. A sajtó arról a posztjáról is beszámolt, amelyben bejelentette: feljelentést tesz a videót közzétevő Orbán Balázs ellen – így végső soron az a téma maradt napirenden, amelyet a kormányoldal akart üzenni, vagyis hogy a Tisza – pontosabban annak szakértői – kormányra kerülésük esetén hátrányt okoznának a nyugdíjasoknak.”