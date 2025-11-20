Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

„Magyar kérje a választókat, hogy csak a Tisza logót nézzék”

Nagy Attila Tibor
2025. 11. 20. 6:48
Nagy Attila Tibor Index : „Magyar Péter egyet tehet: vasmarokkal irányítja a Tisza választókerületi képviselő-jelöltjeit, csak nagyon ritkán engedi őket nyilatkozni (amíg nem beszélnek, addig nincs baj) és arra kéri a választókat, hogy a tiszás jelölteknél nézzék el az amatőrséget, csak a Tisza logót nézzék, Orbán Viktor elzavarásának nagy, magasztos ügyét. Csakhogy egy-egy rossz egyéni jelölt tud rontani helyben a párt eredményén, egy jó jelölt meg hozzá tud tenni. Erről a Fidesznek bőséges tapasztalatai vannak. A Tiszának emellett még a félreállni nem kívánó más ellenzéki jelöltekkel is szembe kell néznie, akik – ha kis mértékben is – megoszthatják úgy az ellenzéki szavazótábort, hogy az a Tiszának fájjon, főleg, kiélezett helyzetben. Előbb azonban november végéig még le kellene folytatni botránymentesen ezt a tiszás jelöltállítást.”

idezojelekTisza Párt

