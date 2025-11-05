Magyar nem a programjukban vagy a jelöltjeikben bízik

Fodor Gábor Facebook: „Mint szinte minden területen, így a nyugdíj kérdésében is nehéz eligazodni azon, hogy a Tisza mit is akar e tárgykörben. Itt is azt tapasztaljuk, hogy a szakértők eszmefuttatásaitól Magyar Péter általában elhatárolódik. Persze ne felejtsük el, a Tisza még mindig egy amatőr tömörülés, ami viszont jelentős spontán felhajtóerővel rendelkezik. A Fidesz ezzel szemben egy tapasztalt és professzionális párt, amely mögött ma már nincs meg az a friss lelkesedés, ami a Tisza mögött még létezik. Magyar Péter azonban továbbra is egyszemélyes politikai mozgalomként kezeli a mögötte álló sokaságot és a spontán felhajtóerőben, az Orbán Viktorral szembeni indulatban bízik, nem pedig a programban, a jelöltekben és s politikustársakban.”