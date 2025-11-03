Magyar Péter, maga az egyszemélyes duma-színház

Nyerges Csenge Facebook: „Arról, hová jutott a közbeszéd, amit néhányan még mindig „politikának” neveznek. Pedig már rég nem az. Ez már nem vita, hanem szándékos rombolás. Itt már nem párbeszédről beszélünk, hanem uszításról. Ez már rég nem emberi hang, hanem lelki erőszak. És Péter Magyar, ezt te hoztad el! Te és a pártod. Az etikai kódexed nem ér semmit! Mert amit te képviselsz, azt a követőid továbbviszik, ugyanazzal a gyűlölettel, ugyanazzal a hangnemmel. Ők sem vitatkoznak, csak gyaláznak. Építés helyett rombolnak. Pont úgy, ahogy tőled látták. Mondhatsz most szép szavakat a nyilvánosság előtt, próbálhatsz békés hangnemet megütni, de a valódi arcod ott tükröződik vissza, ahol a követőid beszélnek: a kommentmezőkben. Ott, ahol ma már sokan nem mernek megszólalni, mert félnek, hogy ők lesznek a következő áldozataitok, akiket a véleményük miatt kinevettek, porig aláztok.”