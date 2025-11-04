Magyar Péternek muszáj tolnia, kényszerpályán van

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „Pedig de. A szektahívők ugyanis beteg emberek. (Mondtam, erre még visszatérünk.) Mert nem csak elnéznek, de el is hisznek neki mindent. Közelről ismerek én is ilyet. Aki szerint felháborító, hogy Orbánék mesterséges intelligenciával készített videóval hamisítják Magyar Péter szavait. Az, hogy Öszvér Úr ezt már tavaly novemberben megcsinálta Orbán Viktorral, az a tény ezeket a beteg, O1G-szektás, sértett-frusztrált-fröcsögő embereket nem zavarja. Mint ahogy az sem, hogy lehallgatta a feleségét, amire el is mondta ő maga, hogy nem büszke rá, majd pedig amikor az Európai Parlamentben szembesítették ezzel, fideszes propagandának nevezte. De Magyar Péter nem hazudik – legalábbis a szektások szerint. És úgy látom, Krisztián azon pöccent be, hogy ezeket tényleg semmi nem érdekli, csak az Orbán-gyűlölet. Minden hazugságát beveszik ennek a közepesen középmagas pojácának. Ellenben a magyar társadalom döntő többsége nem vevő erre a hazudozásra, ebben biztos vagyok. Ahhoz, hogy szinten tartsa a gyűlöletet és ezáltal önmagát is, ahhoz egyre nagyobbakat kell mondania. De már most akkorákat mond, hogy mindjárt leszakad az ég. De muszáj tolnia, kényszerpályán van. És egyszer csak tényleg le fog szakadni. És a Fidesz a története legnagyobb győzelmét aratja jövő áprilisban. És Lentulai Krisztián felháborodott lelke is visszakerül a zen-állapotba.”