Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar Péternek muszáj tolnia, kényszerpályán van

Magyar Péternek muszáj tolnia, kényszerpályán van

Jeszenszky Zsolt
2025. 11. 04. 15:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „Pedig de. A szektahívők ugyanis beteg emberek. (Mondtam, erre még visszatérünk.) Mert nem csak elnéznek, de el is hisznek neki mindent. Közelről ismerek én is ilyet. Aki szerint felháborító, hogy Orbánék mesterséges intelligenciával készített videóval hamisítják Magyar Péter szavait. Az, hogy Öszvér Úr ezt már tavaly novemberben megcsinálta Orbán Viktorral, az a tény ezeket a beteg, O1G-szektás, sértett-frusztrált-fröcsögő embereket nem zavarja. Mint ahogy az sem, hogy lehallgatta a feleségét, amire el is mondta ő maga, hogy nem büszke rá, majd pedig amikor az Európai Parlamentben szembesítették ezzel, fideszes propagandának nevezte. De Magyar Péter nem hazudik – legalábbis a szektások szerint. És úgy látom, Krisztián azon pöccent be, hogy ezeket tényleg semmi nem érdekli, csak az Orbán-gyűlölet. Minden hazugságát beveszik ennek a közepesen középmagas pojácának. Ellenben a magyar társadalom döntő többsége nem vevő erre a hazudozásra, ebben biztos vagyok. Ahhoz, hogy szinten tartsa a gyűlöletet és ezáltal önmagát is, ahhoz egyre nagyobbakat kell mondania. De már most akkorákat mond, hogy mindjárt leszakad az ég. De muszáj tolnia, kényszerpályán van. És egyszer csak tényleg le fog szakadni. És a Fidesz a története legnagyobb győzelmét aratja jövő áprilisban. És Lentulai Krisztián felháborodott lelke is visszakerül a zen-állapotba.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.