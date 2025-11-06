Magyar „ráolvasással” is gyógyít

Rákay Philip, Facebook: „Az egyik közgazdász zseni szerint: a forint Magyar Péter miatt erősödik. Persze. És ráolvasással gyógyít »agyhalottakat« is…”
Rákay Philip, Facebook: „Az egyik közgazdász zseni szerint: a forint Magyar Péter miatt erősödik. Persze. És ráolvasással gyógyít »agyhalottakat« is…”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.