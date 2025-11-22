Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar valójában a saját stratégiáját lőtte lábon”

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 11. 22. 7:17
Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni ez egy one-man show. Valójában a saját stratégiáját lőtte lábon, hiszen azt akarta üzenni - Török Gábortól tudjuk, aki a Tiszától nincsen messze, "független-objektív elemzőként -, hogy ez már nem egy one-man show, hanem rengeteg emberből áll a Tisza. És ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni, hogy ez egy one-man show, azaz szerintem a saját célját hátráltatja, annak elérését, amikor bemutatott nagy nehezen technikai malőrökkel csomó arcképet, de ezek az arcképek nem élő emberek a választók szemében, hanem csak képek maradnak, ha nem szólalhatnak meg.”

