„Magyarország döbbenetes olajüzlet előtt áll”

Hortay Olivér Facebook: „Magyarország vásárlóból regionális energiaelosztó-központtá válik. A kapacitásfejlesztések és a józan külpolitika meghozza gyümölcsét: hazánk gázban, áramban és üzemanyagokban is egyre meghatározóbbá válik a régióban. Nagy dobás lenne a szerb, a bolgár vagy a román eszközökben is tulajdonossá válni!”