Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Azonban a magyar választási rendszer kritikusainak érdemes azt is elmondani, hogy más, nagyon demokratikus országokban hogy működik ez. Míg Magyarországon egy vegyes többségi rendszer működik, ahol nem a Fidesz, hanem az aktuális győztes stabil többségének kiépítését támogatja a rendszer, de a lista révén erős kompenzációs elemmel is kiegészül, addig más, bel-pesti körökben szörnyen demokratikusnak tartott országokban ilyen kompenzációs mechanizmus nem létezik. Ezek a tisztán többségi választási rendszerek, és a teljesség igénye nélkül ilyen rendszer működik Franciaországban, az Egyesült Királyságban és egy sajátságos elektori formátummal megbolondítva az Egyesült Államokban is. Itt, aki megnyer egy-egy választókerületet (vagy államot), az az ott elérhető összes mandátumot viszi (kivéve Nebraska és New Hampshire az USA-ban, ahol létezik osztott mandátum). Ezekben az országokban a kormánypártok 2/3-os sikere, ha valójában csak a választókerületi eredményeket nézzük, valójában 4/5-ös eredményt jelentett. Csak a magyar választási rendszer konszolidáltsága miatt nem történt ez így. És hogy miért nem lehet teljesen arányos választási rendszer? Arra jó példa Belgium, ahol a legutóbbi ügyvivő kormány több mint 500 napig tevékenykedett, mert nem tudott felállni stabil kormánytöbbség. Nem túl előremutató. Tehát a magyar választási rendszer miatt kár siránkozni, máshol ennél is nagyobb vereséget szenvedett volna a baloldal. És amikor ezek a sirámok előkerülnek, akkor már biztosan tudhatjuk, hogy baj van a balos jelölteknél. Látva Magyar Péter felhozatalát, nem csodálom, hogy siratja az ellenzéki sajtó azokat a választókerületeket, ahol egy arc nélküli pártlogóra is leszavaznának az emberek, ha az tiszás. Igaz, ezek helyett én is inkább az üres logóra szavaznék.”