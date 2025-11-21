Már megint a Feri…

Gréczy Zsolt, Facebook: „Minden pártnak, amelyik itt létrejött vagy már korábban működött, az volt a célja, hogy a DK ne legyen. Ehhez képest hol tart az LMP, a Párbeszéd, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, a Kutyapárt. Meg az MMM, az Együtt meg a Második Reformkor. Ellenünk harcol a ballib értelmiség egy része, pedig az ellenünk gyűlölködők utoljára akkor voltak valakik, amikor az az ember vezette az országot, aki legutóbb legyőzte Orbánt – és ezt a pártot alapította.”