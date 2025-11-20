Meg fogunk ismerkedni 105+1 Márki-Zay kvalitású emberrel

Kötter Tamás Facebook: „Egyébként, miféle politikai közösség az, amelyik megyei jogú városok szintjén nem tudott olyan jelölteket állítani, még ha a háromból kettő kamu is, akik az adott városban élnek vagy legalább dolgoznak? Miféle megújulásról meg Ó baloldalról hadoválnak azok, akik mögött a teljes vörös polip felsorakozott, azok, akiknek a sorait a Gyurcsány -Bajnai korszak bukott szakértőivel és politikusaival töltötték fel!? És ahogy elnézem a jelölt-jelölteket - nagyon úgy tűnik - hogy hamarosan meg fogunk ismerkedni még 105+1 Márki-Zay Péter kvalitású emberrel. Ez most komoly?”