Megelőzve Európát!

Németh Balázs
2025. 11. 27. 7:09
Németh Balázs Facebook: „Már megint Európa előtt járunk! Két nap alatt két európai ország jelentett be CSALÁDBARÁT ADÓREFORMOT.
Igen-igen! Bő tíz év után jönnek utánunk. Leesik mindenkinek, hogy a bevándorlás helyett a gyermekvállalást kell támogatni. Különben elfogyunk, Európa pedig tönkremegy. Görögországban adókedvezményt kapnak 2026-tól a gyermekes családok. Minél több gyereket nevelnek, annál alacsonyabb adót fizetnek a szülők. Litvániában azt javasolja az elnök, hogy a két  vagy több gyermeket nevelő családok újabb gyermek születése után öt éven át teljes szja-mentességet kapjanak. És kevesebbet kelljen adózniuk azoknak a cégeknek, amelyek nagycsaládos szülőket alkalmaznak. Két friss bejelentés az elmúlt két napból. Nehéz lenne megmondani, ez hányadik olyan ügy, amelyben Magyarország egy vagy több ütemmel megelőzi Európa (és a világ) többi országát. Sokadik!” 

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

