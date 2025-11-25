„Meghátrált a miniszterelnök”

Pottyondy Edina Facebook: „Addig pedig meg kell állapítanom, hogy a magyar jobboldal hitványságával nehéz felvenni a versenyt. Trump bárhogy is próbálta eltussolni az Epstein-ügyet, a republikánus frakció csak rákényszerítette, hogy nyilvánosságra hozza az aktákat. Orbán Viktorra viszont sem a jobboldali sajtóból, sem a jobboldali értelmiségtől, sem a pártjából nem nehezedett nyomás. Tőlük akár mehetne minden ugyanúgy, mint az elmúlt tizenöt évben. A miniszterelnök azért hátrált meg, mert egyre több becsületes, jobboldali, konzervatív ember érzi azt, hogy nem erre a hatalomra, nem erre az Orbán Viktorra szavaztak.”



