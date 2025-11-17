Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Mégis miért gyűlölsz?”

„Mégis miért gyűlölsz?"

Dezse Balázs
2025. 11. 17.
Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Egy megosztott ország lettünk, amely egyik fele gyűlöl, a másik fele pedig értetlenül áll honfitársa előtt, és kérdezi tőle: mégis miért gyűlölsz? Egy megosztott ország lettünk, amely egyik fele ma egy emberként sírt Szoboszlai Dominikékkal, másik fele pedig elégedetten kattintotta rá a röhögő fejet a Telex cikkére. A megosztott ország, amely egyik fele nem adja fel, s bízik benne, hogy legközelebb majd sikerül, míg a másik fele ökölbe szorított kézzel várja, hogy mikor lesz már még ennél is rosszabb (mindenkinek). Bármi is lesz 2026 áprilisában, a magyaroknak ideje lesz tükör elé állni, miközben az áprilisban megválasztott kormánynak lesz egy óriási feladata: újra nemzeti minimumot teremteni, és megoldást találni arra, hogy a magyarok ismét egyként legyenek nagyok és sikeresek. Olyan sokfelé szakadt már ez az ország, ideje újra eggyé építeni.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

