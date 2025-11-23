Csizmadia Ervin Facebook: „A második út, amikor egy párt üstökösszerűen robban be a politikába, és rövid idő alatt fut fel egészen odáig, hogy akár választásokat nyerjen. A nemzetközi politikában Silvio Berlusconi Forza Italia pártja volt ilyen az 1990-es évek elején, de más pártokat is mondhatnánk Szlovákiából, Bulgáriából, Lengyelországból, Görögországból és még sorolhatnám. Magyarországon ilyen most a Tisza Párt. Amely szemmel láthatóan nem akart „absztrakt” párt lenni. Ezeknek a pártoknak – az előzővel ellentétben – nincs idejük kifutni magukat. Egy nagy felfutási hullámuk van, s ez alatt kell(ene) összerakniuk magukat úgy, hogy tartósan a politika részei legyenek, mi több választást is nyerjenek. Berlusconi nyert. A Syriza párt Görögországban szintén nyert. Megmondhatatlan, mi történik majd 2026-ban itthon.”