Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Megye kettő szinvonalú, közéleti hoppmester válogatott”

„Megye kettő szinvonalú, közéleti hoppmester válogatott"

Ujhelyi István
2025. 11. 09. 14:48
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek

Ujhelyi István Facebook: „Abban viszont biztos vagyok, hogy a rendszerváltáskori, de még a 98-as polgári értékeket hirdető Orbán is viszolygott volna ettől az utaslistától: tisztelet a kevés kivételnek, ez azért mégiscsak egy alacsony színvonalon szelektált közéleti hoppmester válogatott volt. Sokak egyetlen érdeme, hogy soha nem kérdeznek vissza (sőt, leginkább egyáltalán nem), viszont kéjes örömmel „lipsiznek” és pökhendiskednek a közösségi felületeken. A megye kettőből vitt cseresort a bajnokok ligájára, hogy mindenki értse.”


 

