„Meneküljön, aki tud, Magyarnak Trump tetszik”

Bartus László Facebook: „Magyarnak viszont Trump tetszik. De ha neki Trump tetszik, akkor egy demokrata ember hogyan szavazhat rá? Trump sokkal rosszabb, mint Orbán. Eddig csak az fenyegetett, hogy Magyar rosszabb lesz, mint Orbán. De Magyar dicsérete alapján immár azt a kérdést kell feltenni, hogy a magyar baloldali liberális ellenzék egy "Trumpra" akarja cserélni Orbánt? Ebben az esetben mindenki úgy vigyázzon Orbánra, a magyar fasiszta diktátorra, mint a szeme fényére. Ha Magyar sokak által remélt uralma Trumpot tekinti példaképének, akkor mindenki már most csomagoljon és kezdjen el futni, amíg nyitva van a határ, de gyorsan.”



