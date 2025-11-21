„Mi olyan sűrgős, fiúk?”

Mérő Vera, Facebook: „Újabb gyásznap a magyar szabad sajtó kalendáriumában. Egyik utolsó sziget süllyed el a másik után. Kiváló szerkesztőségek, szellemi műhelyek. Persze, Népszabadság, Origo, Index, 168 Óra, végtelen a sor. A Szabad Európát egy héttel előzte a Ringier, amely a Blikk független elszeriőzösödése miatt válhatott érdekessé. Rákapcsoltak a srácok a hajrában. Mi olyan sürgős, fiúk? És most mi lesz? Nem nagyon maradt már kit beszántani, megszerezhető, lemaffiázható nem nagyon akad, legfeljebb olyan, akiket törvényileg tiltotok be vagy sehogy. Ja, hogy kitaláltam? Ez jön most? Mi olyan sürgős?”



