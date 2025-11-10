Csizmadia Ervin, Facebook: „Hogy miért van permanens kampány? Voltaképp egyszerű. Mert mindössze két politikai szerep maradt a porondon: kormányon lenni/maradni és kormányra kerülni. Olyan »csacskaságok«, mint konzervatív–liberális, jobboldali–baloldali szerep mára túlhaladottá váltak. Anno győzött az egyik, és akik vesztettek, ha nem is teljes meggyőződéssel, de elfogadták. Szükségtelen volt az állandó kampány, mert akik vesztettek, kicsit pihentek, elnököt váltottak, új ideológiát gründoltak, egyszóval önreformban gondolkodtak. Ma más a helyzet. Mert ha az említett két szerep játszik csak, akkor egy választás ideológiai tisztázást biztosan nem hoz. Hoz viszont olyan eredményt, amit a vesztesek nemigen fogadnak el. A választás tehát nem lezár egy kampányt, hanem ugyanolyan intenzitással folytatja azt.”



