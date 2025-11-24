Mindenről Orbán tehet...

Horn Gábor Facebook: „A kivételes minőségű műfelháborodásra képes Hankó Balazs miniszter - akiről ennél tobbet azért nem nagyon tudunk- kemény szavakkal illeti az Unió tervét , amiért az még több afrikai diáknak kínál a jövőben lehetőséget az európai egyetemekben tanulásra az Erazmus program keretében, ahonnan a magyar diákok egy részét ( nem a magyar diákokat általában, hanem azoknak az egyetemeknek a polgárait, amiket elfoglalt a fideszes politikai hatalom, ahol a tanszabság helyett, az egyetemi autonómia helyett, a közvetlen politikai beavatkozás , az örökre szóló fideszes alárendeltség jött létre , a pártpolitika vezérelt alapítványi formával). Nem arról van szó tehát , amit a miniszter állít, az afrikai diákok nem a magyarok helyett jönnek . A magyar diákok egy része a magyar kormány , Orbán miatt nem tud részt venni az európai egyetemi folyamatokban. Vissza kell adni az elfoglalt egyetemeket az intézmény tanárainak és diákjainak, vissza kell lépnie a politikának a helyére: a feltételek biztosításra és a kimeneti ellenőrzésre.”