Móka Peti, lehazudta magát a közröhej kategóriába

Hont András
2025. 11. 03. 7:03
Hont András Facebook: „Kiszivárognak a támogatóink adatai, de nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok. Mert az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal. A titkosszolgálatok pedig nem védtek meg, noha megtehetnék, mert ők is ott vannak mindenhol. Igaz, a miniszterelnök információforrásait nem tudják megvédeni, hiszen én TUDOM, hogy most adtak át neki egy nagymintás kutatást, amelyben utcahosszal vezetünk. Szóval mindezért SAJNOS a jelöltekről senki más nem mondhat véleményt csak ÉN. No, nem azért, mert 106 sincsen meg, nemhogy 318, hanem mert az oroszok.”


 

