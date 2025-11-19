Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Most hagyjuk csak őket „kiválasztódni”…

Most hagyjuk csak őket „kiválasztódni”…

Bálint Botond
2025. 11. 19. 14:48
Bálint Botond, Origo: „Persze az igazi tülekedés majd az országos lista kapcsán lesz, hiszen azon lehet a legkevesebb melóval bekerülni a parlamentbe, különösen ha egyéniben nem jön össze a Tiszának. Az a meccs majd csak valamikor kora tavasszal esedékes, habár ahogy most állnak a Tisza ügyei, csak a lista első két-három tucat helyén álló emberek bízhatnak négy év parlamenti büfézésben. Ebből a jelenlegi 300-ból sem sokan reménykedhetnek jelenleg, de még a csak egy maradhat verseny első helyezettjei közül is sokakban felrémlik majd, hogy csak az országos lista első 20 helye a biztos. Az én szívemet egyébként az a kedves javaslat hatotta meg leginkább, miszerint hagyjuk most őket »kiválasztódni«, rákérdezni a jelöltek korábbi ügyeire ráérünk majd azután, hogy a jelöltállítási határidő lejárt.”

