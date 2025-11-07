MP már felülvizsgálatot akar tartani…

Rákay Philip, Facebook: „A horpadt bádogvödör hangú ott tart, hogy máris a nemzetközi megállapodások felülvizsgálatával fenyeget. Szánalom, MP a neved!”
Rákay Philip, Facebook: „A horpadt bádogvödör hangú ott tart, hogy máris a nemzetközi megállapodások felülvizsgálatával fenyeget. Szánalom, MP a neved!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.