Na, ezért van szájkosár Tarron és a többieken...

Szánthó Miklós Facebook: „Bár Magyar Péter most tagadja, hogy egyáltalán létezne az a balos ihletettségű, közel 300 oldalas tiszás megszorítócsomag, ami ma reggel kiszivárgott, Tarr Zoltán szűk 3 hónappal ezelőtt már beszélt erről a "készülő" dokumentumról. Az ott elmondottak egybevágnak a mostani infókkal: a projektet a Tisza gazdasági "szakértője", Dálnoki Áron vezeti, valóban sokan, Tarr szerint 65 munkacsoportban 300 ember dolgozott az adóemelésekről, családtámogatások megkurtításáról, magánbiztosítók előtérbe hozásáról szóló anyagon, amit tényleg csak "nagyon-nagyon későn és sokára" akartak nyilvánosságra hozni. Csak salakanyag került a palacsintába: Tarr ígérete az volt, hogy "amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk". Hát, nem így lett!”