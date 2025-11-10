Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Na most, ki a „bohóc” és kik a „hülyék”?

Horn Gábor
2025. 11. 10. 15:02
Horn Gábor, Facebook: „Ez egyrészt igaz, a kép magáért beszél, de másrészt azért mindent elmond a fideszes politikai elit állapotáról és hogy mennyire kell azt komolyan venni, hogy nekik Magyarország az első. Ha jól látom a bohóc sapkája alapján, akkor éppen most Amerika az első… Egyrészt tényleg ennyire hülyék, másrészt nem nagyon értik a kommunikáció, a látvány jelentőségét, vagy annyira lenézik saját szavazóikat, hogy azok úgysem értik ezt a mindenek alatti lelkesedést.”

