Na ne, és, ha az angolt vennénk, akkor miért nem dánt...

Tarjányi Péter, Facebook: „Trump »letolta« Moszkvát Budapestről, és a kormány inkább engedett… Ez nem szuverenitás. Ez kényszerlavírozás, túlélés mások árnyékában. Pedig maga az irány – az SMR, a mini atomerőművek rendszere – jó. Igaza van a kormánynak… A jövő energiája ebben van. De nem mindegy, kivel csináljuk. Az amerikai technológia kész termék: fizetünk, használjuk, függünk tőle. De a például létező brit megoldás viszont közös fejlesztés, közös gyártás, közös tudás lenne itthon és Európában…”