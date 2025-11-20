Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nagyon egyszerű és nagyon hétköznapi emberek”

„Nagyon egyszerű és nagyon hétköznapi emberek”

Parászka Boróka
2025. 11. 20. 14:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Parászka Boróka HVG: „Amivel viszont szembe kell nézni, hogy a Magyarországot „visszavenni akarókkal” szemben nemcsak a minden hájjal megkent, erőszakra, hazugságra bármikor kapható kormányelit áll. Hanem a szintén nagyon egyszerű és nagyon hétköznapi emberek. A Tisza jelöltjeinek kollégái, szomszédai, barátai, családtagjai. Olyanok, akik nagyon sokféle okból még mindig bíznak és hisznek a jelenlegi kormánypártban. Vagy ha nem is bíznak és hisznek, de nem látnak alternatívát. A most jelöltként induló kormányváltókat, a hozzájuk közel állókat pedig kifejezetten a gyengébb, rosszabb választásnak tartják. Veszélyforrást, kockázatot látnak bennük. Ne adj’ isten! – ellenséget.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.