Parászka Boróka HVG: „Amivel viszont szembe kell nézni, hogy a Magyarországot „visszavenni akarókkal” szemben nemcsak a minden hájjal megkent, erőszakra, hazugságra bármikor kapható kormányelit áll. Hanem a szintén nagyon egyszerű és nagyon hétköznapi emberek. A Tisza jelöltjeinek kollégái, szomszédai, barátai, családtagjai. Olyanok, akik nagyon sokféle okból még mindig bíznak és hisznek a jelenlegi kormánypártban. Vagy ha nem is bíznak és hisznek, de nem látnak alternatívát. A most jelöltként induló kormányváltókat, a hozzájuk közel állókat pedig kifejezetten a gyengébb, rosszabb választásnak tartják. Veszélyforrást, kockázatot látnak bennük. Ne adj’ isten! – ellenséget.”