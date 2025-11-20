Ceglédi Zoltán Facebook: „Szerintem ha kellő számban bekommenteljük Rónai Egonnak, hogy ne hívja be a Nyilvánvalóan Fideszes Nagy Attila Tibort a műsorába, akkor jövőre végre sikerül a rendszerváltás. Ijesztő belegondolni, hogy máskülönben ezen csúszhat el az egész. Egy kis lankadás, egy be nem írt komment, és kész, ott lesz megint este ez az alak a hajszínéhez passzoló pörgős fotelben, és hiába minden erőfeszítés, mégis Orbán nyer.”