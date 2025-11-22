Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nehéz magyarázni a magyar kormány Ukrajna-politikáját”

Parászka Boróka
2025. 11. 22. 7:15
Parászka Boróka Facebook: „Eddig is nehéz volt elmagyarázni, hogy mit jelent a "Trianon trauma" szókapcsolat, nehéz volt érvelni amellett, hogy a Magyarország határain kívül élő magyarok milyen viszonyban vannak a Magyarország határain belül élőkkel, Magyarországgal. De ha a most napvilágot látott feltételek mellett köt Ukrajna békét, még nehezebb lesz. És pláne nehéz lesz bármilyen magyarázatot adni a magyar kormány Ukrajnával szembeni politikájára. Nehéz lesz elfogadtatni, hogy a magyar kormány Magyarország határain kívül élő magyarok nevében szólal fel. Nehéz lesz magyar kisebbségiként élni Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában, Szerbiában.  Szóval, ez az Ukrajnára váró "béke" lehet, hogy az ukrán történelem egyik legnehezebb pillanata. De hogy nekünk sem lesz könnyű ezzel a döntéssel együtt élni, az biztos.”

