„Nehezen lesz ebből béke-Nobel-díj”

Cseh Katalin Facebook: „Hurrá, Orbán sikerének hála függhetünk tovább Oroszországtól, ki tudjuk továbbra is szolgáltatni a magyar vállalkozásokat és családokat európai közösségünk legnagyobb, háborúzó, teljesen kiszámíthatatlan riválisának! Trump elnök pedig ismét megmutatta a világnak, hogy mennyire stabil géniusz, akinek a nagy, a világpiacokat megrengető, globális folyamatokat potenciálisan átíró bejelentései egészen addig tartanak, amíg valaki kellő hatásfokkal nem kezdi el legyezgetni az egóját. Mindig, amikor úgy tűnik hogy Trump belátja hogy Putyin csak az erőből ért, amikor felvenni látszik a kesztyűt, és úgy tűnik hogy a nyomás talán a tárgyalás és a békekötés irányába löki az orosz elnököt, akkor menetrendszerűen jön valami teljesen következetlen döntés. Nehezen lesz ebből béke Ukrajnában, béke-Nobel-díj meg még annyira sem.”