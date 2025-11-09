Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nem úgy a hülyék”

Ambrózy Áron
2025. 11. 09. 14:49
Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Lényeg a lényeg, Rácz András bizonyítottan hülye, ugyanis ekvivalensnek tartja a térinformatikát a térképpel, és ebből a tudatlanságából született meg a fejében az a meglehetősen primitív összeesküvés-elmélet, mely szerint Ambrózy Áron a titkok tudója, és a kiszivárgás kapcsán elindított nyomozásoknak rám kell koncentrálnia. Persze ügyes tartalomkészítő a háborús elemzésekben inkább kóklernek és agitációs propagandistának bizonyult Rácz, igyekezett úgy fogalmazni, hogy rágalmazásért ne lehessen komolyabb pénzt (guruló hrivnyát) kipréselni belőle. Csak sejtetett, utalgatott, majd meglátjukozott. Na, a hülyék vércseként csaptak le rám, tucatjával kellett letiltanom őket.”

