„Nos az ilyesmi ritkán fordul elő..."



Fodor Gábor
2025. 11. 15. 7:42
Fodor Gábor Facebook : „Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke jó viszonyt ápol Magyarország miniszterelnökével – és fordítva –, valószínüleg  hatni fog az Európai Unióra. A lényegi kérdések pár hónap múlva fognak kiderülni, amikor a megállapodások hatását már érzékelni fogjuk. Én is találkoztam pár amerikai elnökkel, de ami most látható volt, az szokatlannak tekinthető. Normál esetben, ha egy külföldi állam vezetője találkozik az amerikai elnökkel, leülnek ketten a kandalló elé, utána elmennek tárgyalni. A tárgyalásokon jelen van a kormány egy-két képviselője, majd utána esetleg közös sajtótájékoztatót tartanak – de ez sem biztos. Ehhez képest az, indításként legy szívélyes üdvözlést láthattunk az épület előtt, majd utána kiültek egymás mellé úgy, hogy ott volt szinte az egész kormány - a külügyminisztertől a pénzügyminiszteren át az alelnökig –, és Donald Trump és Orbán Viktor ebben a formában tartott egymást kiegészítő sajtótájékoztatót, nos az ilyesmi ritkán fordul elő.” 

