Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Önfényező Bence Magyartól követel egy képviselő-jelöltséget

Önfényező Bence Magyartól követel egy képviselő-jelöltséget

Tordai Bence
2025. 11. 06. 14:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tordai Bence, Facebook : „Akiknek az elmúlt napokban valójában balegyeneseket vittem be: Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Tuzson Bence, a putyini Paks 2 projekt és az adóelkerülő szupergazdagok. ️Magyar Péter küzdelmét a Fidesz-rezsim lebontásáért maximálisan támogatom. Támogatom Magyar Pétert abban is, hogy miniszterelnök-jelöltként vitázhasson a regnáló miniszterelnökkel, Orbán Viktorral! ️És remélem, Magyar Péter is támogatni fogja a Tisza egyéni képviselőjelöltjeit abban, hogy leüljenek vitázni a választókerület inkumbens képviselőjével. Ez itt nálunk, Budán azt jelenti majd, hogy a tiszás jelölt velem folytathat konstruktív, kollegiális vitát.” 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.