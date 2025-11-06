Önfényező Bence Magyartól követel egy képviselő-jelöltséget

Tordai Bence, Facebook : „Akiknek az elmúlt napokban valójában balegyeneseket vittem be: Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Tuzson Bence, a putyini Paks 2 projekt és az adóelkerülő szupergazdagok. ️Magyar Péter küzdelmét a Fidesz-rezsim lebontásáért maximálisan támogatom. Támogatom Magyar Pétert abban is, hogy miniszterelnök-jelöltként vitázhasson a regnáló miniszterelnökkel, Orbán Viktorral! ️És remélem, Magyar Péter is támogatni fogja a Tisza egyéni képviselőjelöltjeit abban, hogy leüljenek vitázni a választókerület inkumbens képviselőjével. Ez itt nálunk, Budán azt jelenti majd, hogy a tiszás jelölt velem folytathat konstruktív, kollegiális vitát.”