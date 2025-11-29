Bartus László Facebook: „Ez a látogatás újra az európai egység megtörése, Putyin kiszabadítása a nemzetközi elszigeteltségből. Az orosz területszerző rablóháború hamis indokainak legitimálása, a háború helyeslése. Az "orosz béke" támogatása, aminek lényege a kapitáció és az orosz uralom elfogadása, az oroszoknak való behódolás. Orbán a Nyugat árulója is.”