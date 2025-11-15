„Orbán kalózhajót vezet”

Lendvai Ildikó Népszava: „A Fidesz jelszava valaha ez volt: „Hallgass a szívedre!” A szív akkor nem az elvakult érzelmek hívószava volt. Hanem a tiszta arcok, a tisztesség, a változás ígérete iránti bizalomé és rokonszenvé.A tiszta arcok bepiszkolódtak. Ezért kell a jelszón is változtatni. Orbán most biztos kezű, tapasztalt hajóskapitányként jellemezte magát. Lehet, hogy goromba, és lazán kezeli a hajópénztárt, de vihar esetén benne bízhatunk. Csak azt nem mondta, kalózhajót vezet. A fedélzetén viszi a rablott jószágot: javainkat és reményeinket.”





