Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Orbán kalózhajót vezet”

„Orbán kalózhajót vezet”

Lendvai Ildikó
2025. 11. 15. 14:42
Lendvai Ildikó Népszava: „A Fidesz jelszava valaha ez volt: „Hallgass a szívedre!” A szív akkor nem az elvakult érzelmek hívószava volt. Hanem a tiszta arcok, a tisztesség, a változás ígérete iránti bizalomé és rokonszenvé.A tiszta arcok bepiszkolódtak. Ezért kell a jelszón is változtatni. Orbán most biztos kezű, tapasztalt hajóskapitányként jellemezte magát. Lehet, hogy goromba, és lazán kezeli a hajópénztárt, de vihar esetén benne bízhatunk. Csak azt nem mondta, kalózhajót vezet. A fedélzetén viszi a rablott jószágot: javainkat és reményeinket.”
 


 

