„Orbán nélkül nem megy Moszkvában sem”

Horn Gábor Facebook: „És most itt a harmadik baráti találkozó - nincs egy kritikus hang sem az agresszorral szemben- itt legalább nincs már megjátszva a világpolitikai jelentőség, a béke pártaság mindenek felett. Inkább arról lehet szó, hogy a Trump féle megállapodás tervének egyes elemei alapjaiban sértik az orosz érdekeket és ezt kell valahogy megmagyarázni a másik barátnak és persze arról is, hogy ha már itthon nem megy semmi, akkor legalább a nemzetközi térben érvényesüljön, váljon láthatóvá, hogy Orbán nélkül nem megy. Pedig azért jó lenne kipróbálni! Azután majd meglátjuk..”