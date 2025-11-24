Orbán nem jókedvéből tette ezt, ez volt a választék...

Bálint Botond Pesti Srácok: „Az közismert, hogy Webernek komoly Orbán becsípődése van, hiszen “doktorminiszterelnökúr” intézte el, hogy a Weberhez hasonlóan német és agresszív nőszemély legyen az Európai Bizottság elnöke helyette. Nem jókedvéből tette ezt, ez volt a választék, vagy Angéla ostoba barinője, az Ursula, vagy az addigra már rendesen elhitleresedett Manfréd.”