„Orbán olyanokat tett, amelyeket Magyar most nem tehet” 

Dull Szabolcs Facebook: „Orbán csupa olyan dolgot tett, amelyet Magyar Péternek most nem áll módjában tenni: Orbán együtt mutatkozott a világ egyik vezetőjével, aki barátsággal fogadta, és nyilvánosan maga mellé ültette; mentességet kapott a szankciók alól az olaj és Paks2 esetében. Cserébe Magyarország gázt, fegyvereket és nukleáris technológiát is vesz a tájékoztatás szerint nagyjából 466 milliárd forint értékben. Az Orbán-Trump deal mindenképpen siker Orbánnak és a Fidesznek, kérdés persze, hogy a választók mindennapi életére hogyan tudják majd lefordítani az eredményeket, és a választói preferenciákat mennyire tudja majd a Fidesz valójában befolyásolni ezzel.”