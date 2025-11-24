„Orbán szemrebbenés nélkül dobja oda a kárpátaljai magyarokat”

Parászka Boróka, Facebook : „Ma Orbán Viktor szemrebbenés, lelkiismeretfurdalás nélkül, az erősebb előtt mélyen, szolgálatkészen meghajolva dobja oda kárpátaljai magyarokat. Ezt tette volna száz éve az erdélyi magyarokkal, a felvidékiekkel, a vajdaságiakkal. És elvárta volna, hogy emezek legyenek hálásak és higgyék el neki: ez maga a béke. Azok a határon túliak, akik akkor józanul látták, mi folyik, nem tápláltak illúziókat. Tudták, hogy a cserbenhagyás az cserbenhagyás. Azok a generációk, akik ezzel nem tudtak szembenézni, azok elhitték a NER »jóvátétel« ígéretét, a »visszaadjuk, amit Trianon elvett« ígéretét. Hát nem. Visszaadni nyilván nem lehet és nem is kell már száz év után semmit – más országok, más határai, más politikai szövetségek valóságában élünk. De a magyar kormány felelőtlensége, önzése azóta csak nőtt. Történelmi hibákból nem hogy nem tanul, de kíméletlenül, önzőn és végtelenül cinikusan ismétli ezeket.”